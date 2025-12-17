به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات چلنج بین‌المللی بدمینتون ۲۰۲۵ آستانه قزاقستان از ۲۶ تا ۳۰ آذر برگزار می‌شود و تیم ملی بدمینتون کشورمان در این رقابت‌ها شرکت می کند. ترکیب تیم اعزامی ایران را پریا اسکندری، مبینا ندائی، زهرا رباطی، نیما رستم‌پور و علی حیاتی تشکیل می‌دهند.

در این دوره از مسابقات ورزشکارانی از کشور‌های مالزی، فرانسه، قزاقستان، اندونزی، هند، لهستان، امارات متحده عربی، نروژ، کانادا، لوکزامبورگ، پرتغال، جمهوری چک، انگلیس، استرالیا، بلغارستان، اسلوونی، نیوزیلند، عربستان سعودی، مقدونیه شمالی، یونان، ونزوئلا، تاجیکستان و ازبکستان حضور دارند.

حضور ملی‌پوشان بدمینتون ایران در این رقابت‌ها با هدف ارتقای رنکینگ جهانی، افزایش تجربه بین‌المللی و ارتقای سطح فنی بازیکنان است.