پانزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی با حضور محمودرضا معموری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در بجنورد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای بخش کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان و صنایع وابسته، به مدت چهار روز از سهشنبه ۲۵ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی بجنورد (تخته ارکان) میزبان فعالان، تولیدکنندگان و علاقهمندان این حوزه است.
در این رویداد، ۳۷ شرکت از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، قزوین و خوزستان، محصولات و خدمات خود را در قالب ۹۸ غرفه ارائه کردند.