به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ کاظمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به ادامه بارندگی ها، همه محور‌های استان لغزنده است و از رانندگان می‌خواهیم با احتیاط برانند.

وی افزود: در شبانه روز گذشته ۱۲ تصادف خسارتی، ۸ تصادف جرحی با ۱۲ مصدوم و یک حادثه فوتی با یک متوفی در محور‌های استان رخ داده است.

رئیس پلیس راه استان گفت: هم اکنون همه جاده‌های استان باز است.

سرهنگ کاظمی افزود: در تمام گردنه‌های استان مه گرفتگی پراکنده داریم و کماکان نقاط مرتفع استان مستعد مه گرفتگی است.