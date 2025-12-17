پخش زنده
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارش باران و برف، نسبت به خطر ریزش سنگ و رانش زمین در محورهای کوهستانی استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: با توجه به بارش باران و برف، احتمال ریزش سنگ، سقوط قطعات کوه و وقوع رانش زمین در محورهای کوهستانی استان بهویژه محورهای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر متصور است.
وی افزود: این شرایط میتواند منجر به انسداد مقطعی جادهها و کاهش ایمنی تردد شود.
سرهنگ عبادی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی بیان کرد: ناپایداریهای جوی و بارش برف در محورهای کوهستانی استان ادامه دارد و رانندگان باید با احتیاط کامل در این مسیرها تردد کنند.
رئیس پلیس راه مازندران با تأکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری در این محورها گفت: در صورت ضرورت تردد، رانندگان باید با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی ایمن و پرهیز از توقف در نقاط مستعد ریزش حرکت کنند.
عبادی تأکید کرد: همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است و رانندگان باید پیش از حرکت از سلامت فنی خودرو، وضعیت ترمزها و لاستیکهای دارای آج مناسب اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: استفاده از لاستیکهای زمستانی و یخشکن در صورت امکان، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد دارد.
رئیس پلیس راه مازندران در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت جادهها اطلاع پیدا کنند و توصیههای پلیس را جدی بگیرند.