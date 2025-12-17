دو کشته و ۴ مصدوم در اثر برخورد پژو با خاور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در این حادثه که ساعت ۱۸ و ۱۷ دقیقه دیروز رخ داد یک پژو ۴۰۵ با یک خاور در جاده اصفهان–نطنز برخورد کرد و در اثر آن دو نفر جان باختند و ۴ نفر مصدوم شدند.

محسن مؤمنی افزود: نجاتگران هلال احمر مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند و پیکر جان‌باختگان نیز برای سیر مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

وی گفت: علت این حادثه در دست بررسی است.