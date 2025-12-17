آیین وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید سعید هادی پور و شهدای حادثه تروریستی فهرج امروز برگزار می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،آیین وداع با پیکر مطهر شهید والامقام "سعید هادی پور" و دیگر شهدای حادثه تروریستی شهرستان فهرج، امروز ۲۶ آذرماه، راس ساعت ۹ صبح در میدان اصلی شهرستان بم برگزار و پیکر شهید "هادی پور" به زادگاهاش شهرستان فهرج منتقل که بعد از نماز ظهر و عصر، از محل تکیه شاهزاده علی اصغر (ع) فهرج تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان آرام خواهد گرفت.

از عموم مردم شریف و قدرشناس استان کرمان دعوت می‌شود با حضور پرشور خود در این مراسم، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی دارند.