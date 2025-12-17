به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حضور فریبا مددی، نایب‌رئیس فدراسیون بدمینتون و رئیس کمیته بانوان کنفدراسیون بدمینتون آسیا، و عضو هیئت رئیسه آسیا، به‌عنوان سرداور در مسابقات چلنج بین‌المللی بدمینتون آستانه قزاقستان ۲۰۲۵، حضور دارد که این نشان‌دهنده جایگاه برجسته و اعتبار داوری بدمینتون ایران در سطح قاره آسیا است.

انتخاب فریبا مددی به‌عنوان سرداور این رقابت‌ها، بیانگر اعتماد کنفدراسیون بدمینتون آسیا به توانمندی، تجربه و سطح حرفه‌ای داوری او است.

مسابقات چلنج بین‌المللی بدمینتون ۲۶ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود.