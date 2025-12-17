پخش زنده
به دلیل بارش برف و برودت هوا، برخی از مدارس استان اردبیل در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابطعمومی اداره کل آموزشوپرورش استان اردبیل، به دلیل بارش برف و برودت و هوا در اردبیل، نمین، سرعین و هیر کودکستان و ابتدایی، در مشکینشهر و خلخال کودکستان، ابتدایی و متوسطه دوره اول و در لاهرود و ارشق کلیه دورههای تحصیلی و در نیر کودکستان و ابتدایی مدارس شهری و کلیه دورههای مدارس روستایی فعالیتهای آموزشی در «نوبت صبح» بهصورت غیرحضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
طبق این اطلاعیه همچنین در ارشق کلیه دورههای تحصیلی و در نیر پیش دبستانی و ابتدایی مدارس شهری و کلیه دورههای مدارس روستایی، فعالیتهای آموزشی در «نوبت صبح» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
همچنین در گرمی کودکستان و ابتدایی غیر حضوری بوده و فعالیت مدارس دوره اول و دوم متوسطه روستایی با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.