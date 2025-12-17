پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ صدور صورتحسابهای الکترونیکی از طریق سامانه مودیان الزامی شده و فاکتورهای کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، حمید زینل پور در نشست مشترک مدیران دستگاههای اقتصادی استان اظهار داشت: در اجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از تاریخ یکم دیماه ۱۴۰۴ صرفا اعتبار مالیاتی مستند به صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مودیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مسیر هوشمندسازی مالیاتی در جهت شفافیت و عدالت مالیاتی بهدرستی پیش میرود، افزود: از آنجا که نتیجه عملی قابلقبول نبودن مالیات و عوارض خرید (اعتبار مالیاتی) مستند به صورتحسابهای غیرالکترونیکی (کاغذی) از ابتدای دیماه سال جاری در فرم محاسبه بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۴ توسط سامانه مودیان در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آنان مشخص و قابل لمس میشود، ضروری است اقدامات لازم توسط مودیان تا پیش از پایان آذرماه سال جاری صورت پذیرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان بر نقش مهم مدیران دستگاههای اقتصادی استان در تنویر افکار عمومی و فرهنگسازی مالیاتی در تبیین جایگاه مالیات در زندگی روزمره مردم تاکید کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲ همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریهای استان پرداخت شده است که بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی و خدماتی شهری و روستایی از همین محل تأمین مالی شدهاند.
زینل پور تعامل سازنده با مودیان را یکی از اولویتهای اصلی امور مالیاتی دانست و خاطرنشان کرد: اجرای سامانههای نوین مالیاتی نه تنها موجب تسهیل فرایندها شده بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را نیز افزایش داده است.
در ادامه این نشست، صادق سلطانی نژاد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با اشاره به نقش مالیات در تأمین منابع بودجه کشور گفت: بخش زیادی از منابع مالی بودجه از محل مالیات تأمین میشود و این موضوع نشاندهنده اهمیت مشارکت مردم در اداره کشور است.
وی افزود: فعالیتهای عمرانی شهرداری کرمان، از جمله توسعه معابر، بهسازی فضای سبز و اجرای پروژههای زیرساختی، به طور مستقیم از محل واریزی عوارض مالیات بر ارزش افزوده انجام میشود و مردم به وضوح نتایج پرداخت مالیات خود را در شهر مشاهده میکنند.
سلطانی نژاد همچنین خواستار ارائه مشکلات موجود در حوزههای اقتصادی استان شد و تأکید کرد: جمعبندی این مشکلات و ارائه آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند زمینهساز رفع موانع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در استان باشد.