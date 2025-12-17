مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود از رفع مشکل قطعی آب و بازگشت پایداری تأمین آب آشامیدنی به ۷ روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی خانم‌آباد خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کیکاوس عزیزی‌نسب با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره قطعی آب در روستا‌های خانم‌آباد، چشمه سفید، کانی‌گل علیا، کانی‌گل سفلی، ترکه علیا، ترکه سفلی و محمودآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان، گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، موضوع در دستور کار پرسنل امور آبفای جوانرود قرار گرفت.

او افزود: پس از انجام پایش دقیق خط انتقال آب به طول بیش از ۲ کیلومتر، یک فقره شکستگی در خط انتقال آب سایز ۱۲۵ میلی‌متر از جنس پلی‌اتیلن شناسایی شد که پس از ۱۰ ساعت تلاش خستگی‌ناپذیر همکاران و استفاده از یک عدد کلمپ، شکستگی به‌طور کامل رفع شد و آب سالم و پایدار مجدداً در مدار بهره‌برداری روستا‌های یادشده قرار گرفت.

عزیزی‌نسب ضمن قدردانی از همکاری اهالی و شورای محلی روستای خانم‌آباد، تأکید کرد: تداوم ارائه خدمات مطلوب و پایدار، مستلزم مشارکت، همراهی و همکاری مستمر مردم و مسئولان محلی است.