تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و ششم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۴۰۴، بیست و ششم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و هفدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۱ دقیقه است.

اذان صبح فردا پنجشنبه بیست و هفتم آذر ساعت ۵ و ۴۳ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۸ دقیقه ثبت شده است.