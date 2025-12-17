پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۴۰۴، بیست و ششم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و هفدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۳۱ دقیقه است.
اذان صبح فردا پنجشنبه بیست و هفتم آذر ساعت ۵ و ۴۳ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۸ دقیقه ثبت شده است.