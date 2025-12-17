به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با توجه به نزدیک شدن به روز‌های پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن آیین سنتی شب یلدا و به تبع آن افزایش تقاضای مردمی برای خرید کالاهایی، چون انواع آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۲۵ آذر آغاز و به مدت ۶ روز تا یکم دی در سطح استان ادامه دارد.

پارسا افزود: این طرح در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با هدف آرامش بازار و مقابله با قیمت‌های نامتعارف و رعایت سطح قیمتی اقلام خاص این ایام اجرایی خواهد شد.

به گفته وی رسیدگی به موقع به شکایات و گزارشات مردمی و برخورد قاطع با متخلفین برابر قوانین و مقررات در دستور کار بازرسان در این طرح خواهد بود.

پارسا از هم استانی‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی از جمله احتکار، گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و سایر تخلفات صنفی مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ گزارش نمایند تا مورد رسیدگی بازرسان قرار گیرد.