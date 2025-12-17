روابط عمومی پلیس کرمانشاه بااشاره به اهمیت نحوه رانندگي در شرايط جوي زمستاني وهنگام بارش نزولات آسماني به رانندگان توصیه کرد بیشتر احتیاط کنند .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی پلیس کرمانشاه به رانندگتن توصیه کرد :

۱- پیش از شروع به رانندگی، کمربند ایمنی را ببندید و در طول رانندگی همیشه آن را بسته نگه دارید.

۲- آهسته برانید، سرعت‌های پیشنهادی در جاده برای شرایط ایده آل است و رانندگی با سرعت کم، بهترین اقدام پیشگیرانه از حادثه و اتفاق ناگوار در جاده‌های لغزنده است. اغلب تصادف‌ها به علت سرعت زیاد و دید ناکافی در شرایط نامساعد جوی رخ می‌دهد.

۳- هوشیار باشید! رؤیت یخ‌های سیاه دشوار است، ممکن است سطح جاده شبیه آسفالت، براق و تازه به نظر برسد، اما کف خیابان در زمستان باید خاکستری روشن باشد.

۴- اگر هوا نامساعد است، حتی الامکان زمان سفر را تغییر دهید.

۵- در روز با روشن کردن چراغ‌های کوچک حرکت کنید، نور این چراغ‌ها برای روز مناسب و موجب می‌شود خودرویتان دیده شود.

۶- فاصله تان را با خودروی جلویی بیشتر کنید. زمان توقف در یک جاده یخ زده دو برابر زمان توقف در جاده خشک است. برای مثال در سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت خودرو پس از حدود ۴۵ متر به طور کامل متوقف می‌شود که این مقدار در جاده لغزنده با سطح یخی به ۸۰ متر هم می‌رسد.

۷- از سمت راست حرکت کنید هنگام سبقت یا تغییر مسیر از علایم هشدار دهنده استفاده کنید.

۸- خودرو را با حرکات آرام و دقیق کنترل کنید. تغییر مسیر سریع و متناوب هنگام ترمز یا گاز می‌تواند موجب سرخوردن و لغزیدن خودرو شود.

۹- به تابلو‌های راهنمای جاده توجه داشته باشید و در صورت نزدیک شدن به پل سرعت را کم کنید. پل‌های فلزی و بتونی حتی وقتی یخ روی سطح آسفالت وجود ندارد ممکن است یخ زده و لغزنده باشد، چون پل‌ها در معرض هوای سردتر هستند و زودتر از سطح جاده لغزنده می‌شوند.

۱۰- اگر شرایط جوی نامناسب است سعی کنید پیش از اینکه جاده بسته شود از آن خارج شوید.

۱۱- به وسایل نقلیه برف روب و شن ریز نزدیک نشوید.

۱۲- پیش از وقوع حوادث جوی چگونگی نصب زنجیر چرخ را یاد بگیرید و تمرین کنید.

۱۳- قبل از حرکت زنجیر چرخ را ببندید تا موجب انسداد معابر و ایجاد خطر برای خودرو و سایرین نباشید.

۱۴- از مناسب بودن اندازه‌ی زنجیر چرخ با تایر خودروی خود اطمینان حاصل کنید.

۱۵- پس از نصب زنجیر چرخ کمی به جلو برانید تا زنجیر به خوبی روی لاستیک قرار گیرد و مجدداً آن را کنترل نماید.

۱۶- در حالی که زنجیر چرخ بسته‌اید نباید با سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت برانید افزایش و کاهش ناگهانی سرعت همراه با زنجیر چرخ بسیار نامطلوب است.

۱۷- با وجود زنجیر چرخ هم ممکن است خودرو شما لیز بخورد بنابراین در حین رانندگی احتیاط کنید و با دقت برانید.