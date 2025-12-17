پخش زنده
پدیده مه و رطوبت ۹۳ درصدی هوا شهرستان آبادان را فرا گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: امروز در اغلب نقاط استان به ویژه جادههای مواصلاتی پدیده غالب مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: در این مدت بارشهای پراکنده و نقطهای در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
او میزان رطوبت در آبادان را ۹۳ درصد و دید افقی را ۶۰۰ متر اعلام کرد و گفت: در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱۷ درجه و کمترین دما ۱۱ درجه سانتیگراد بوده است.