به علت آب گرفتگی معابر ادارات عَنبرآباد با دو ساعت تاخیربازگشایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانداری شهرستان عنبرآباد اعلام کرد:به اطلاع عموم شهروندان شهرستان عنبرآباد میرساند، به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر، تمامی ادارات شهرستان امروز چهارشنبه با دو ساعت تأخیر شروع به کار خواهند کرد.
همچنین روحبخش بیگ زاده فرماندار جیرفت اعلام کرد: به دلیل بارش شدید باران و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت بحران شهرستان جیرفت آغاز به کار کلیه ادارات، ، امروز چهارشنبه ۲۶ اذر با دو ساعت تأخیر خواهد بود.