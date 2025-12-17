پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: مدرسه محل ترویج مهربانی، ارتباط مؤثر و پرورش مهارتهای اجتماعی است. اگر دانشآموزان مهارت دوست داشتن، گفتوگو و ارتباط صحیح را بیاموزند، زمینه پیشرفت پایدار جامعه فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، هفتمین همایش ملی کلاسهای چندپایه، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، مسئولان استانی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و معلمان، در سالن همایش شهید سلیمانی کرمانشاه برگزار شد.
جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در این همایش، با ابراز خرسندی از حضور در جمع پژوهشگران و فعالان حوزه تعلیم و تربیت، بر ضرورت تبدیل آموزش و پژوهش به یک مطالبه عمومی در جامعه تأکید کرد و گفت: شیوه زندگی انسانها در گذشته با امروز متفاوت بوده و نسل امروز با توجه به گستردگی منابع اطلاعاتی، قدرت مقایسه و طرح پرسشهای اساسی را دارد؛ از اینرو همه ما موظف هستیم پاسخگو باشیم و هماهنگ عمل کنیم.
وی با بیان اینکه «سؤال، مبنای پژوهش است»، افزود: جامعه امروز طالب حق و حقیقت است و باید این حق را به رسمیت بشناسیم که آموزش، پژوهش و پاسخگویی به یک خواست عمومی تبدیل شود. اگر آموزش و پژوهش به یک مطالبه اجتماعی بدل شود، بسیاری از مسائل و چالشها قابل حل خواهد بود.
بالایی در ادامه بر اهمیت مهارتآموزی بهویژه مهارت شنیدن تأکید کرد و گفت: تقویت مهارت شنیدن، ما را به ادبیات فهم و گفتوگو میرساند و در این مسیر، بسیاری از مشکلات اجتماعی کاهش مییابد. مهربانی با مردم و شنیدن مسائل و دغدغههای آنان، حق مسلم جامعه است و این فرهنگ باید از مدرسه آغاز شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: مدرسه محل ترویج مهربانی، ارتباط مؤثر و پرورش مهارتهای اجتماعی است. اگر دانشآموزان مهارت دوست داشتن، گفتوگو و ارتباط صحیح را بیاموزند، زمینه پیشرفت پایدار جامعه فراهم خواهد شد.
در ادامه این همایش، عظیم عظیمی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه و رئیس همایش، ضمن تبریک هفته پژوهش و خیرمقدم به مهمانان، بر نقش محوری تحقیق و پژوهش در پیشرفت جوامع تأکید کرد و پژوهش را زیربنای تربیت دانشآموزان خلاق و دارای تفکر انتقادی دانست.
مرزبان ادیبمنش دبیر علمی همایش نیز با ارائه گزارشی از روند برگزاری همایش، گفت: فرایند برگزاری هفتمین همایش ملی کلاسهای چندپایه از اردیبهشتماه امسال آغاز شد و در مجموع ۳۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد، ۲۴۰ مقاله پذیرفته شده است. وی افزود: ۱۹۰ مقاله به صورت پوستر و ۶۴ مقاله به صورت سخنرانی ارائه میشود و مقالات برتر در مجله مطالعات تطبیقی تربیت معلم به چاپ خواهد رسید.
در بخش پایانی همایش، رضا یارویسی به تبیین ابعاد پژوهش در کلاسهای چندپایه پرداخت و همچنین تعدادی از مقالات علمی در حوزه چالشها، راهکارها و نقش هوش مصنوعی در کلاسهای چندپایه برای حاضران ارائه شد.