رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خلخال گفت: محور پونل– خلخال تا اطلاع ثانوی بهشرایط نامساعد جوی مسدود است. تردد در حال حاضر تنها از مسیر اسالم به خلخال امکان پذیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل عباس حقی از مسدود شدن محور پونل به خلخال در حوزه استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی، این محور تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و امکان تردد در آن وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد خودروها تنها از محور اسالم به خلخال انجام میشود، افزود: نیروها و ماشینآلات راهداری شهرستان خلخال بهصورت کامل در محور اسالم به خلخال مستقر بوده و بهطور مستمر در حال پایش وضعیت راه و ارائه خدمات به رانندگان هستند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای خلخال با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به بارش برف، لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید، رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کرده و سوخت کافی، تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.
حقی از شهروندان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کشور استعلام کرده و از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خلخال آمادگی کامل دارد و به محض بارش برف در سایر محورهای ارتباطی، نیروها و تجهیزات راهداری برای انجام عملیات برفروبی و بازگشایی مسیرها در کوتاهترین زمان ممکن در محل مستقر خواهند شد