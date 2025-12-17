پخش زنده
نشست کمیته انضباطی فدراسیون ووشو با حضور خواهران منصوریان در محل فدراسیون برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست کمیته انضباطی فدراسیون ووشو برای رسیدگی به تخلفات شهربانو و سهیلا منصوریان در محل فدراسیون برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای کمیته انضباطی، نماینده دفتر امور مشترک فدراسیونها و همچنین نماینده اداره حراست وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، خاطیان با همراهی وکیل خود حاضر شدند و دفاعیات خود را درباره تخلفات انجام شده ارائه دادند.
نشست فوق پس از اخذ دفاعیات و استماع توضیحات خاطیان به پایان رسید.
کمیته انضباطی طی روزهای آینده با بررسی کامل پرونده و دفاعیات موجود، رای نهایی را درباره این پرونده صادر خواهند کرد.