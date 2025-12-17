حادثه رانندگی در جاده مشهد-سرخس، سه کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

۳ کشته و ۳ مصدوم در حادثه رانندگی در جاده مشهد- سرخس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی سرخس گفت: این حادثه عصر دیروز (۲۵ آذرماه) بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند و کامیون در محدوده سه راهی بزنگان رخ داد.

محمد برغمدی افزود: دو سرنشین سمند در سرصحنه تصادف جان باختند و یک نوزاد یکساله نیز قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخت.

وی اظهار کرد: سه مصدوم دیگر نیزکه همگی سرنشین خودروی سواری بودند با تلاش عوامل امدادی به بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتقل شدند.