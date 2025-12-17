مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از ثبت رویداد محلی «هلیسه‌پزان صحنه» در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی،گفت: این رویداد با هدف معرفی آیین‌های سنتی و ترویج گردشگری غذایی، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های فرهنگی استان در سطح ملی شناخته شد.

وی افزود: رویداد سنتی «هلیسه‌پزان» یا همان حلیم‌پزان شهرستان صحنه با تلاش اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و همکاری جامعه محلی، در فهرست رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسید.

داریوش فرمانی، افزود: این آیین محلی که هر ساله در ماه‌های تیر و مرداد و با حضور پرشور مردم منطقه برگزار می‌شود، علاوه بر جنبه‌های فرهنگی و مذهبی، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و تجربه گردشگری خوراک در استان دارد.

فرمانی با اشاره به اهمیت پاسداشت رسوم بومی و محلی گفت: ثبت این رویداد در فهرست ملی گام مهمی در جهت حفظ و احیای آیین‌های اصیل مناطق روستایی و معرفی سبک زندگی مردم استان کرمانشاه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه تأکید کرد: توجه به آیین‌های خوراک‌پزی سنتی مانند هلیسه‌پزان می‌تواند به رونق گردشگری روستایی، معرفی غذا‌های بومی و حمایت از تولیدات محلی و صنایع‌دستی منطقه کمک شایانی کند.