به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و هیات عالی قضایی که به منظور برگزاری چهلونهمین سفر استانی، صبح امروز عازم شهر اراک، مرکزیت استان مرکزی شده بودند، به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و انسداد مسیرها، به تهران بازگشتند.
شایان ذکر است، این سفر استانی، در فرصت دیگری انجام خواهد شد و ریاست قوه قضاییه در رأس هیئت عالی قضایی به منظور بررسی و رفع مسائل قضایی و حقوقی استان مرکزی و پیگیری مصوبات سفر پیشین، به شهر اراک عزیمت خواهد کرد.