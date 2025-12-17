فرماندار کرمان از تخلیه سه روستای کم جمعیت راین در پی بارش برف و به منظور پیشگیری از مسدود شدن راه ارتباطی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حبیب الله خنجری با اشاره به بارش نزولات جوی در تمامی مناطق و بخش‌های شهرستان کرمان گفت: ۳ روستای کم جمعیت راین در پی بارش برف و به منظور پیشگیری از مسدود شدن راه ارتباطی این روستا‌ها تخلیه شدند.

وی افزود: این روستا‌ها در بیشتر مواقع در فصول سرد سال تخلیه می‌شدند، اما امسال ۴ تا ۵ خانوار ساکن داشتند.

فرماندار کرمان بیان کرد: همچنین بارش برف موجب مسدود شدن جاده راین به سمت ساردوییه شده و هم اکنون تردد در این مسیر انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز خسارات ناشی از بارش برف و باران در مناطق شهرستان کرمان اعلام نشده است، بیان کرد: راهداری در مناطق حضور دارند، دستگاه‌های امدادی در آماده باش کامل هستند.

بارش نزولات جوی از روز گذشته در کرمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.