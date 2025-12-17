پخش زنده
فرماندار کرمان از تخلیه سه روستای کم جمعیت راین در پی بارش برف و به منظور پیشگیری از مسدود شدن راه ارتباطی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حبیب الله خنجری با اشاره به بارش نزولات جوی در تمامی مناطق و بخشهای شهرستان کرمان گفت: ۳ روستای کم جمعیت راین در پی بارش برف و به منظور پیشگیری از مسدود شدن راه ارتباطی این روستاها تخلیه شدند.
وی افزود: این روستاها در بیشتر مواقع در فصول سرد سال تخلیه میشدند، اما امسال ۴ تا ۵ خانوار ساکن داشتند.
فرماندار کرمان بیان کرد: همچنین بارش برف موجب مسدود شدن جاده راین به سمت ساردوییه شده و هم اکنون تردد در این مسیر انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه هنوز خسارات ناشی از بارش برف و باران در مناطق شهرستان کرمان اعلام نشده است، بیان کرد: راهداری در مناطق حضور دارند، دستگاههای امدادی در آماده باش کامل هستند.
بارش نزولات جوی از روز گذشته در کرمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.