تصادف کامیون و پراید در کمربندی دامغان به سمت سمنان یک کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، تصادف کامیون و پراید در کمربندی دامغان به سمت سمنان یک کشته و ۲ مجروح بر جای گذاشت.

این حادثه امداد امروز قبل از پل جهاد سمنان رخ داد که در پی آن یک نفر در دم کشته شد و ۲ مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شدند.

کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : در این تصادف یکی از سرنشینان پراید که مردی ۶۵ ساله بود در دم جان سپرد و راننده ۲۶ ساله و سرنشین دیگر که ۱۶ ساله بود مصدوم شدند

علت حادثه در دست پیگیری است.