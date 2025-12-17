پخش زنده
موضوعات مرتبط با اجرای دقیق مصوبات سفر رئیس جمهور در ۲ حوزه عمرانی و اقتصادی، در نشست پیگیری مصوبات عمرانی و اقتصادی سفر دکتر پزشکیان به استان کرمانشاه بررسی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نشست پیگیری مصوبات عمرانی و اقتصادی سفر دکتر پزشکیان به استان کرمانشاه با حضور دکتر قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، مدیران ملی بانکها، نمایندگان وزارتخانهها و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی استان روز سه شنبه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با اجرای دقیق مصوبات سفر رئیس جمهور در ۲ حوزه عمرانی و اقتصادی، بررسی شد و بر ضرورت تسریع در روند تخصیص اعتبارات و پرداخت تسهیلات بانکی به طرحهای مصوب تأکید شد.
پیگیری اجرای دقیق مصوبات سفر در حوزه عمرانی بهویژه پروژههای زیرساختی، راهسازی، نوسازی و تجهیز مراکز خدماتی و عمومی استان محور نخست جلسه بود و در آن بر ضرورت تسریع در تخصیص اعتبارات، آغاز عملیات اجرایی پروژهها و تکمیل بهموقع آنها تأکید شد. استاندار کرمانشاه در این بخش بر اهمیت هماهنگی دستگاهها برای بهرهبرداری سریع از پروژههای عمرانی و ایجاد اثر ملموس برای مردم تأکید کرد.
همچنین، تفاهمنامههای منعقد شده در جریان سفر ریاست جمهوری بهعنوان یکی از محورهای اصلی جلسه مطرح و مقرر شد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل با جدیت نسبت به عملیاتیسازی این تفاهمنامهها اقدام کنند.
در این جلسه تأکید شد که اجرای کامل تفاهمنامهها و پرداخت بهموقع تسهیلات میتواند زمینهساز توسعه سرمایهگذاریهای جدید در استان، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و ارتقای شاخصهای اقتصادی و اجتماعی استان شود.
علاوه بر این، مقرر شد گزارشهای دورهای از روند پیشرفت مصوبات تهیه و به مراجع ذیربط ارائه شود تا ضمن شفافسازی عملکرد دستگاهها، امکان رفع موانع احتمالی نیز فراهم شود.
دکتر منوچهر حبیبی در این نشست با تأکید بر اهمیت سرعتبخشی به اجرای مصوبات سفر دکتر پزشکیان به استان کرمانشاه، گفت: «حجم عظیم منابع مالی مصوب در این سفر که نشان از توجه ویژه دولت به استان کرمانشاه دارد، فرصتی بیسابقه برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی استان است و با همت همه مدیران و همراهی بخش خصوصی، آینده روشنی در انتظار کرمانشاه خواهد بود.»
در سفر اردیبهشت ۱۴۰۴ رئیسجمهور و کابینه دولت به استان کرمانشاه، ۷۱ مصوبه عمرانی به ارزش حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تصویب شد و بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای اقتصادی استان اختصاص یافت. علاوه بر این، ۵۵ همت تفاهمنامه برای ایجاد طرحهای بزرگ اقتصادی نیز به امضا رسید تا زمینه توسعه زیرساختها و رشد اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.