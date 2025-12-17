پخش زنده
فرمانده انتظامی اسدآباد از برگشت ۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال به حساب ۱۳ مالباخته جرائم ناشی از کلاهبرداری رایانهای در سه ماهه سوم سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مصیب شاهملکی گفت: در پی به دام افتادن عدهای از شهروندان توسط کلاهبرداران رایانهای و برداشت از حساب آنان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
او افزود: با حمایت دادستان و اقدامات فنی عوامل پلیس فتا در شهرستان، حساب کلاهبرداران جرائم رایانهای و اینترنتی شناسایی و مسدود شد.
فرمانده انتظامی اسدآباد با اشاره به برگشت ۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال به حساب مالباختگان گفت: با اقدام به موقع و تخصصی پلیس فتا، وجوه فوق که متعلق به ۱۳ نفر از مالباختگان بود، مسترد شد.
شاهملکی با معرفی شماره ۰۹۶۳۸۰ برای بهرهمندی از خدمات فوریتی پلیس فتا تأکید کرد: برای کسانی که حسابشان در لحظه هک شده، زمان طلایی نیم تا یک ساعت اول بسیار اهمیت دارد که در هر ساعت از شبانهروز حتی در ایام تعطیلات نیز میتوانند از طریق تماس با پلیس فتا نسبت به مسدودی حساب و استرداد وجه خود اقدام کنند.
این مسئول انتظامی با اشاره به افزایش روزافزون جرائم سایبری و کلاهبرداری اینترنتی که با پیشنهادات وسوسهانگیز و غیر منطقی دنبال به دام انداختن طعمههای خود هستند، از شهروندان خواست از کلیک بر روی پیوندهای آلوده خودداری کرده و در صورت دریافت پیام از طریق دوستان و یا خانواده با موضوع نیاز مالی، قبل از هر اقدامی صحت و یا سقم آن را بررسی کنند.