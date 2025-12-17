پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی از آمادهباش ۴۰۰ نفر راهدار در قالب ۶۰ اکیپ عملیاتی برای مقابله با سامانه پر بارش برف و انجام عملیات برفروبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ روحالله محسنزاده با اشاره به هشدار هواشناسی و نفوذ سامانه پر بارش در سطح کشور از لغو مرخصی کلیه کارکنان راهداری سطح استان خبر داد و گفت: ۶۰ اکیپ راهداری شامل ۴۰۰ نفر راهدار و راننده با بهرهگیری از ۲۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری در آمادهباش کامل هستند.
وی اظهار داشت: راهداران استان اکنون در ۳۵ راهدارخانه مستقر شدهاند تا در سریعترین زمان ممکن خدمات لازم را به کاربران جادهای ارائه دهند.
محسنزاده از آمادگی راهدارخانهها برای اسکان اضطراری مسافرین و در راهماندگان خبر داد و گفت: علاوه بر خدمات برفروبی، تمهیدات لازم برای اقدامات امدادی نیز اندیشیده شده است که امیدواریم در نهایت خدمات مناسبی برای مردم ارائه شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی با توجه به هشدار هواشناسی از مردم خواست در روزهای آینده از سفرهای غیرضروری پرهیز نموده و درصورت الزام به سفر، حتما از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راهها مطلع گشته و تجهیزات زمستانی لازم همراه داشته باشند.