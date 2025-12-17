به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت: اگرچه تاکنون سیلابی گزارش نشده، اما با اشباع شدن زمین، احتمال بروز سیل در ساعات آینده وجود دارد.

غلامرضا نژادخالقی گفت: محور‌های "سربیژن" و "کفنوئیه" همچنان مسدود است وراهداری صبح امروز بازبینی‌ها را خواهد داشت تا در صورت مساعد بودن شرایط، عبور و مرور از این محور بازگشایی شود.

وی افزود:بیشترین بارش با ۸۶ میلیمتر در فاریاب، جبالبارز با ۶۰ میلیمتر و سیرجان با حدود ۳۰ میلی‌متر ثبت شده است.

نژادخالقی بیان کرد:تاکنون خسارت قابل توجهی گزارش نشده و نیرو‌های امدادی از جمله هلال‌احمر به موارد محدود رسیدگی کرده‌اند.

بیشترین میزان بارش برف در شهر لاله‌زار و به مقدار ۲۰ سانتی‌متر ثبت شده است.