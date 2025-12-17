با موافقت ستاد تسهیل کاشان، استمهال تسهیلات ۱۵ واحد صنعتی، کشاورزی و اشتغال مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان کاشان، حداقل ۱۵ مورد مجموعه‌های تولیدی بررسی و مصوبات لازم برای آنها ارائه شد.

فرماندار کاشان در این جلسه بر نظارت بیشتر اعضای کارگروه ستاد در خصوص حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال در شرکت‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده کارگروه ستاد تسهیل است.

مجتبی راعی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد صنعتی، معدنی و فناوری این شهرستان، بر لزوم حمایت جدی‌تر از واحد‌های تولیدی در زمینه‌های انرژی، مالیات، بیمه، بروکراسی اداری و تامین مواد اولیه تأکید کرد و گفت: برای توسعه پایدار صنایع، رفع موانع تولید نیازمند عزم و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی است.