مشاور وزیر نفت با اشاره به اینکه تنها مردم مقصر شرایط فعلی انرژی نیستند، گفت: مدیریت مصرف انرژی صرفاً با همراهی مقطعی مردم حل نمی‌شود و نیازمند اصلاح ساختار تولید، مصرف و تجهیزات پرمصرف است.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشعبدالعلی رحیمی مظفری، مشاور وزیر نفت، با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» به تشریح ابعاد مدیریت راهبردی انرژی در کشور پرداخت و با اشاره به مواد ۴۶ تا ۴۹ برنامه هفتم توسعه گفت: این مواد به‌طور مشخص به موضوع مدیریت انرژی پرداخته‌اند و اگر بخواهیم صرفاً مدیریت انرژی را به مردم نسبت دهیم، دور از انصاف است.

وی افزود: آنچه امروز در حوزه انرژی با آن مواجه هستیم این است که مردم می‌توانند به‌صورت مقطعی کمک و همراهی کنند، اما باید بدانیم که مردم مقصر شرایط فعلی نیستند. با این حال، از مردم درخواست می‌کنیم حتی با کاهش یک درجه‌ای مصرف، به مدیریت انرژی کمک کنند.

رحیمی مظفری با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی فقط توسط مردم محقق نمی‌شود، بیان کرد: مدیریت مصرف انرژی یک سویه ندارد؛ یک مسئله، تولید انرژی است و مسئله دیگر مصرف آن. نباید صرفاً روی افزایش تولید انرژی تکیه کنیم.

مشاور وزیر نفت ادامه داد: شدت مصرف انرژی در کشور ما در برخی بخش‌ها تا ۷ برابر و به‌طور متوسط حدود ۳ برابر کشور‌های دنیا است. بخشی از این موضوع به دلیل استفاده از وسایل پرمصرفی است که در اختیار مردم قرار می‌گیرد و نباید انتظار داشته باشیم این تجهیزات موجب صرفه‌جویی در مصرف شوند.

وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: کاهش شدت مصرف انرژی نیازمند سازوکار‌هایی است که در مواد ۴۶ تا ۴۹ این برنامه به آن پرداخته شده است. در واقع ما در کشور مدیریت انرژی نداریم، بلکه مدیریت بحران انرژی انجام می‌دهیم و ماده ۴۶ دقیقاً به سازوکار‌هایی می‌پردازد که بتواند شدت مصرف انرژی را کاهش دهد.

رحیمی مظفری با اشاره به مصرف بالای گاز در بخش خانگی اظهار داشت: اگر امروز مصرف گاز خانگی به حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده، به این دلیل است که بخاری‌ها در برخی مواقع تا سه برابر متوسط جهانی مصرف دارند.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، تعویض بخاری‌های پرمصرف در منازل، تغییر فرهنگ مصرف و تشویق مردم به کاهش مصرف باید در دستور کار باشد. این تشویق باید از طریق سیاست‌های تشویقی انجام شود، نه صرفاً سیاست‌های تنظیمی و افزایش قیمت. گران‌سازی باید متوجه مشترکان پرمصرف باشد.

مشاور وزیر نفت افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های تشویقی در مدیریت مصرف خانگی مؤثرتر بوده‌اند.

وی همچنین به وضعیت مصرف انرژی در طرح‌های مسکن اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های مسکن ملی، آن‌طور که باید و شاید موضوع مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها دیده نشده است و در چنین شرایطی نباید صرفاً انتظار مدیریت مصرف را از مردم داشت.

رحیمی مظفری در ادامه با اشاره به هدررفت انرژی در بخش نفت گفت: یکی از مصادیق مهم اتلاف انرژی، گاز‌های فلر است که سال‌هاست بر کاهش آن تأکید می‌شود. از سال ۱۴۰۰ و با الزام مجلس، وزارت نفت به ازای هر مترمکعب گاز فلر شده جریمه می‌شود و هم‌اکنون بابت هدررفت این گاز‌ها باید جریمه پرداخت کند.

وی در پایان تأکید کرد: راه‌حل برون‌رفت از مشکلات انرژی کشور، کمک گرفتن از بخش خصوصی است و اگر این بخش به‌صورت جدی وارد مدیریت مصرف انرژی شود، می‌توان مشکلات انرژی کشور را حل کرد.