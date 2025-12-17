تجمع گاز شهری سبب وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در روستای مومن آباد سرخه شد.

این حادثه حوالی ساعت شش بامداد امروز در خیابان امام حسین کوچه وحدت واقع در روستای مومن آباد سرخه رخ داد .

کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : در این حادثه مادر ۴۲ ساله و دختر ۱۹ ساله اش مصدوم شدند .

وی افزود: مادر علاوه بر سوختگی دچار ضربه ناشی از پرت شدن بخاطر موج انفجار شده و دختر خانواده ۵۰ درصد سوختگی درجه ۲ و ۳ دارد.

علت این حادثه در دست پیگیری است.