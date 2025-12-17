به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، به نقل از مرکز مدیریت راه‌های استان خراسان رضوی، هم اکنون در محور مشهد - کلات (گوجگی) کولاک گزارش شده است .

همچنین هم اکنون در سرولایت و محور‌های باغچه - نیشابور (گردنه شریف آباد)، کاشمر - نیشابور (گردنه اکبرآباد)، تربت حیدریه - باغچه (گردنه خماری و رباط سفید) و درگز - قوچان (گردنه تیوان) برف می بارد.

بارش باران در نیشابور، فریمان، تایباد، صالح آباد، بجستان، زاوه، مه ولات، رشتخوار، خواف، کاشمر، کلات، چناران، قوچان، طرقبه شاندیز، مشهد، سرخس، احمدآباد و تربت جام و

مه گرفتگی در بردسکن، کلات و محور‌های باغچه - تربت حیدریه (اسلام قلعه)، سرخس - مشهد (مزداوند)، تایباد - خواف (کرات)، مشهد - کلات (گوجگی) و درگز - قوچان (تیوان) نیز ادامه دارد.





