به گزارش رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: ۴۳ نقطه استان شب گذشته تاکنون شاهد بارش باران و برف بوده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

ولی بهره‌مند با اشاره به اینکه بیشترین بارش برف استان در روستای سیرون شبلیز گزارش شده افزود: شب گذشته تاکنون ۱۷ سانتیمتر برف در روستای سیرون شبلیز از توابع بخش پاتاوه در شهرستان دنا باریده است.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت:در این مدت همچنین در شهر مارگون سه و سپیدار مرکزی ۲ سانتیمتر برف باریده است.

وی بیان کرد: بیشترین میزان بارش شبانه روز گذشته در روستای فیلگاه از توابع شهرستان کهگیلویه با ۳۱ میلیمتر گزارش شده است.

شبانه روز گذشته در لنده ۲۱،برم سبز ۲۰،جاورده ۱۹.۵،دشتروم ۱۸.۵ دلی خمسیر ۱۸،باشت جهاد۱۷،ستنگان ۱۷،لیشتر ۱۶،پراشکفت ۱۶،لیراب۱۵،سرآبتاوه ۱۴ ،قلعه رئیسی ۱۳

بوستان ۱۳،سیرون شبلیز ۱۳،دهدشت ۱۱.۸، مارگون ۱۱، دیل ۱۱، سوق ۱۱، دیشموک ۱۰ و ماهورباشت ۱۰ میلیمتر باران باریده است.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: طی این مدت همچنین دریاسوج دولت آباد ۹.۸،چیتاب ۹.۷،پاتاوه ۹،سرآسیاب یوسفی ۹،منصورخانی کاکان ۹، یاسوج فرودگاه ۸.۲، سپیدارمرکزی ۸.۱، کالوس ۷.۵، گنجه‌ای ۷.۵، تنگ رواق هفت، سرآب ننیز هفت، سینه نمک هفت، لیکک ۶.۹،چرام ۶.۳،کریک ۶،سی سخت ۵.۸،ده برآفتاب ۵.۵،دوگنبدان ۴.۸ ممبی هشت، چرام ۳.۵ و وزگ سه میلیمتر بارش باران گزارش شده است.

بهره‌مند ابراز داشت: فعالیت این سامانه بارشی که به صورت برف و باران پیش‌بینی شده تا عصر روز جمعه ۲۸ آذرماه ادامه دارد.