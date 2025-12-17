کارشناس هواشناسی استان قزوین از وزش باد‌های شمالی، کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات و احتمال کولاک در گردنه‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، وزش باد‌های نسبتاً شدید شمالی پدیده غالب امروز در سطح استان خواهد بود. این شرایط به‌ویژه در شهر‌های کوهین، تاکستان، بوئین‌زهرا و بخش‌هایی از قزوین محسوس‌تر است.

به گفته بهروزی، کاهش دما در تمامی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین در برخی نقاط، پدیده مه رخ خواهد داد که تا پایان هفته در منطقه تداوم دارد.

وی افزود: با توجه به گذر پیاپی امواج ناپایدار، انتظار می‌رود در مناطق کوهستانی و سردسیر استان و همچنین ارتفاعات، بارش برف رخ دهد. همراهی وزش باد‌های شمالی نیز می‌تواند موجب کولاک برف در گردنه‌های استان شود.

کارشناس هواشناسی از شهروندان و رانندگان خواست در تردد‌های جاده‌ای، به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند.