مدیر منطقه یک آتش نشانی همدان گفت: آتش سوزی واحد مسکونی ویلایی پشت بیمارستان بوعلی مهار شد و این حادثه آسیب جانی به دنبال نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد بختیاری افزود: با تلاش آتش نشانان حاضر در محل حادثه آتش سوزی به طور کامل مهار و از سرایت آن به آپارتمان مجاور جلوگیری شد.

او با بیان اینکه اولین خودروی آتش نشانی سه دقیقه پس از گزارش آتش سوزی در محل حادثه حضور یافت، تأکید کرد: به دلیل سازه چوبی این واحد مسکونی آتش سوزی در حال گسترش بود و این مسأله موجب شد تا برای اعزام تیم‌های کمکی آتش نشانی درخواست شود.

این مسئول آتش نشانی گفت: تیم‌هایی از چهار ایستگاه با ۲۰ آتش نشان در مهار این آتش سوزی مشارکت داشتند.

بختیاری تصریح کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت و آتش نشانان مشغول لکه گیری و ایمن سازی محل حادثه هستند.

علت این حادثه از سوی مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.