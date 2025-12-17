

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این سازمان آمده ؛ داوطلبان تا روز جمعه ۲۸ آذر فرصت دارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org اقدام به ثبت نام کنند.

این آزمون، اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

متقاضیان لازم است با یکی از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و انتخاب گزینه خرید «سریال ثبت نام» آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ و پرداخت مبلغ ۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک مجموعه امتحانی، پرداخت کنند.

افرادی که متقاضی شرکت در مجموعه امتحانی اول و دوم (اصلی و شناور) هستند باید دو شماره سریال اعتباری تهیه کرده باشند (یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی اول و یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی دوم).

متقاضیانی که علاقه‌مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن، لازم است در زمان انتخاب رشته (هفته آخر خرداد ۱۴۰۵) برای اعلام علاقه مندی خود اقدام کنند.

با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرایند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، بنابراین متقاضیان برای استفاده از خدمات پیام کوتاه، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت می‌کنند.

کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روز‌های ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.

پس از برگزاری آزمون، نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه هفته سوم خرداد ۱۴۰۵ اعلام می‌شود.

انتخاب رشته اینترنتی برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته هفته آخر خرداد ۱۴۰۵ انجام می‌شود و نتایج نهایی هفته آخر مرداد ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.