معاون صنایعدستی استان تهران در بازدید از نمایشگاه پژوهش و فنبازار، بر نقش پژوهش و فناوری در ارتقای کیفیت صنایعدستی و توسعه زیورآلات سنتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید شاهرخی گفت: نمایشگاه پژوهش و فنبازار ، فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردهای پژوهشمحور در حوزه صنایعدستی است و میتواند زمینه پیوند مؤثر میان پژوهش، فناوری و هنرهای سنتی را فراهم کند.
معاون صنایعدستی استان تهران تأکید کرد: پژوهش ، نقش مهمی در ارتقای کیفیت آثار، احیای تکنیکهای اصیل و ایجاد ارزش افزوده در حوزه زیورآلات سنتی دارد و حمایت از هنرمندان پژوهشمحور ، از اولویتهای معاونت صنایعدستی استان تهران بهشمار میرود.
وی با اشاره به بازدید از بخش زیورآلات سنتی این نمایشگاه افزود: در این بخش، هنرمندان فعال با محوریت پژوهش در آلیاژی ویژه برای ساخت انگشترهای دستساز، آثار و نتایج یک فرایند تحقیق و توسعه مبتنی بر پژوهشهای علمی و شیوههای ضرب سکه را ارائه کردند.
معاون صنایعدستی استان تهران گفت : معرفی عملی و مستند فرآیندهای پژوهشمحور مرتبط با طراحی، ساخت اولیه، استفاده از تکنیکهای سنتی و مدرن انگشترسازی و روشهای ضرب سکه، نشاندهنده ظرفیت بالای صنایعدستی برای همگام شدن با نیازهای روز بدون از دست دادن اصالت است.