به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛حسین درویشی گفت: عملیات امدادرسانی همچنان در مناطقی که بارندگی است، ادامه دارد.

حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون، ۲۳ حادثه شامل ۱۹ مورد آبگرفتگی و ۴ مورد برف در ۲۱ شهرستان استان فارس به وقوع پیوست که در مجموع ۵۴۶ نفر از هم‌وطنان را تحت تأثیر قرار داد.

او افزود: این حوادث در شهرستان‌های اقلید، سپیدان، فسا، کوه‌چنار، نی‌ریز، بختگان، فیروزآباد، قیروکارزین، گراش، لامرد، رستم، زرین‌دشت، جهرم، مهر، اوز، بیضا، خرامه، خنج، داراب، فراشبند و لارستان رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس گفت: امدادگران هلال‌احمر در این حوادث موفق به تخلیه آب از ۲۵ واحد مسکونی، رهاسازی ۸۰ نفر و ۲۵ دستگاه خودرو، اسکان اضطراری ۱۱ نفر و انجام یک عملیات نجات فنی شدند.

درویشی ادامه داد: در راستای حمایت از آسیب‌دیدگان، ۷۱ بسته غذایی، ۲۹۵ قلم اقلام زیستی و سایر اقلام امدادی از جمله چادر، پتو، موکت، نایلون، مواد غذایی و اقلام معیشتی بین حادثه‌دیدگان توزیع شد.

او با تأکید بر آمادگی کامل نیرو‌های امدادی بیان کرد: در مجموع ۶۱ تیم عملیاتی با ۲۱۹ نیروی امدادی و پشتیبانی و به‌کارگیری ۴۲ دستگاه خودروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده حضور فعال دارند و جمعیت هلال‌احمر استان فارس تا بازگشت کامل شرایط به حالت عادی، در کنار مردم شریف استان خواهد بود.