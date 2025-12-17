به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربت‌حیدریه، گفت: این رویداد با حضور شرکتهای دانش‌ بنیان از تربت‌حیدریه، زاوه، مه‌ولات و رشتخوار به میزبانی هدف تقویت ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و بازار کار و در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین برگزار شده است.

دکتر سعید میرزاده، افزود: در این دوره از رویداد صدرا، بیش از ۳۳ شرکت فعال در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، فناورانه و دانش‌بنیان حضور دارند که توانمندی‌ها، محصولات و نیاز‌های تخصصی خود را در معرض دید دانشجویان و اساتید قرار داده‌اند.

وی با اشاره به استقبال گسترده دانشگاهیان از این نمایشگاه ادامه داد: در طول برگزاری این رویداد، بیش از یک‌ هزار نفر از دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و اعضای هیئت علمی از غرفه‌ها بازدید کردند و امکان معرفی فرصت‌های شغلی، کارآموزی و همکاری‌های پژوهشی برای آنها فراهم شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربت‌حیدریه گفت: در این نمایشگاه، بالغ بر ۱۲۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم از سوی شرکت‌های حاضر معرفی شده و همچنین بیش از ۲۰ تفاهم‌نامه و پیش‌توافق همکاری میان دانشگاه و واحد‌های صنعتی و تولیدی پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر نقش رویداد صدرا در توسعه منطقه‌ای افزود: حضور شرکت‌هایی از چهار شهرستان جنوب خراسان رضوی نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در حوزه تولید و فناوری است و دانشگاه آزاد اسلامی تربت‌حیدریه تلاش دارد با استمرار چنین برنامه‌هایی، زمینه اشتغال پایدار و بهره‌گیری از توان متخصصان بومی را فراهم کند.

دومین دوره رویداد صدرا با برپایی ده‌ها غرفه تخصصی، ارائه دستاورد‌های صنعتی و فناورانه، نشست‌های تخصصی و جلسات ارتباط مستقیم صنعت و دانشگاه، به مدت چند روز در دانشگاه آزاد اسلامی تربت‌حیدریه برگزار خواهد شد.