به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به کشف و ضبط ۹۴۰ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در استان از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه گفت: با ضبط این تعداد ماینر هشت هزار و ۸۶۳ مگاوات ساعت انرژی احیا شد.

طاهر کیامهر، با بیان اینکه ارومیه در صدر شهرستان‌های استان در کشف ماینر بوده است، افزود: امسال در مقایسه با سال قبل شاهد افزایش کشف ماینر هستیم.

کیامهر، در ادامه افزایش تعامل با اداره‌های امنیتی و افزایش اطلاع دهندگان و گزارش‌های مردمی را علت افزایش کشفیات ماینر عنوان کرد و با اشاره به اقدامات شرکت در این خصوص افزود: در این رابطه توسعه روش‌های داده کاوی، افزایش پاداش تعلق داده شده به خبردهندگان و همکاری با سازمان‌های امنیتی نیز افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اضافه کرد: ماینر‌های کشف شده پس از طی مراحل قضایی و حکم قاضی پرونده با شرط امحای فنی در سامانه فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی طی مزایده به فروش می‌رسد که با نظارت همکاران شرکت توزیع پس از امحای فنی به خریدار تحویل می‌شود.