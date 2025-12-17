دوازدهمین نشست قرارگاه راهبری مساجد آذربایجان شرقی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل، نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت و روند فعالیت کمیته‌های موضوعی ذیل قرارگاه ارائه شد و حاضران در جریان اقدامات انجام‌شده قرار گرفتند.

همچنین لایحه مربوط به برگزاری دوره توانمندسازی ائمه جماعات مساجد در قالب طرح محراب مورد بررسی و تاکید قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه‌ها و جمع‌بندی مباحث، به تصویب اعضای جلسه رسید.