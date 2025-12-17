خبر‌هایی از لغو دیدار پالایش نفت بندرعباس و پردیس قزوین تا صف آرایی فوتبالیست‌های شمس آذر مقابل ذوب آهن را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دیدار تیم‌های فوتسال پردیس و پالایش نفت بندرعباس به دلیل شرایط نامساعد خطوط پروازی بندرعباس به زمان دیگری موکول شد.

این مسابقه قرار بود فردا در چارچوب هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال کشور در قزوین برگزار شود.

تیم پردیس با کسب ۲۴ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.

صف آرایی فوتبالیست‌های شمس آذر مقابل ذوب آهن

تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف ذوب آهن اصفهان می‌رود.

این دیدار از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

شمس آذر با کسب ۱۱ امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.

پذیرایی بانوان فوتسالیست گلبرگ تاکستان از نماینده کرمان

تیم فوتسال گلبرگ در هفته هفتم لیگ برتر میزبان مس رفسنجان است.

این بازی ازساعت ۱۱ امروز در سالن امام خمینی تاکستان برگزار می‌شود.

نماینده استان با سیزده امتیاز در جایگاه دوم لیگ برتر قرار دارد.

قهرمانی شمس آذر در لیگ برتر فوتبال جوانان استان

تیم فوتبال شمس آذر با کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر جوانان، مجوز حضور در لیگ مناطق کشور را بدست آورد.

در این مسابقات که با حضور شش تیم ۶ برگزار شد، شمس آذر با کسب ۲۵ امتیاز صاحب سکوی قهرمانی شد.