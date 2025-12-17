کارشناس هواشناسی استان یزد: از پنج‌شنبه شب تا جمعه، در بیشتر مناطق استان بارش برف و کولاک پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد، میر حسینی از تداوم و تشدید بارش‌های برف و باران در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: از امروز تا اوایل روز شنبه، گستره و شدت بارش‌ها افزایش یافته و کاهش تدریجی و محسوس دما در اغلب مناطق استان رخ خواهد داد.

وی افزود: از امروز شاهد کاهش تدریجی و محسوس دما در سطح استان خواهیم بود و از پنج‌شنبه شب تا جمعه، در بیشتر مناطق استان بارش برف و پدیده کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته این کارشناس هواشناسی، همراه با این سامانه بارشی، وقوع رگبار و رعد و برق، بارش تگرگ، پدیده مه و همچنین سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

میرحسینی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی بیان کرد: به رانندگان توصیه می‌شود زنجیرچرخ، وسایل زمستانی، تجهیزات گرمایشی و سوخت کافی به همراه داشته باشند و از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه در محور‌های کوهستانی خودداری کنند.

وی همچنین از صدور هشدار‌های جدی برای بخش کشاورزی خبر داد و گفت: گلخانه‌داران و بهره‌برداران واحد‌های پرورش دام و طیور باید با تنظیم دما و تأمین سوخت کافی، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرما و یخبندان در نظر بگیرند.