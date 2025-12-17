رئیس ستاد انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مازندران تأمین امنیت، همدلی دستگاه‌ها و آمادگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را از الزامات برگزاری انتخابات آینده عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید امیر حسینی‌جو سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران و رئیس ستاد انتخابات استان در نشست ستاد انتخابات گفت: تأمین و حفظ امنیت پایدار، رکن اصلی هر انتخابات است و هرگونه اختلال در این حوزه می‌تواند فرآیند انتخابات را با چالش‌های جدی و بحران‌های غیرقابل جبران مواجه کند.

وی با اشاره به تأکیدات استاندار مازندران بر برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مدار و با مشارکت حداکثری مردم افزود: تحقق این هدف مستلزم هم‌افزایی، همکاری و همدلی تمامی دستگاه‌ها و اعضای ستاد انتخابات در سطح استان است و همه باید به‌عنوان یک مجموعه واحد در این مسیر حرکت کنند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران، جلسات ستاد را اتاق فکر انتخابات دانست و گفت: تشکیل کمیته‌های تخصصی با اختیارات لازم و رویکرد حل مسئله ضروری است و این کمیته‌ها باید با شناسایی چالش‌ها، رصد مستمر وضعیت فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و ارائه نظرات کارشناسی، نقش مؤثری در پیشبرد امور داشته باشند.

حسینی‌جو با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی سناریو‌های جامع برای مدیریت شرایط مختلف انتخاباتی گفت: فناوری اطلاعات یکی از ارکان کلیدی انتخابات و پاشنه‌آشیل انتخابات الکترونیک است و باید با تمهیدات لازم، زیرساخت‌های فنی به‌طور کامل آماده شود.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی و وحدت رویه در اطلاع‌رسانی تأکید کرد و افزود: صدای واحد ستاد انتخابات باید از مسیر دبیرخانه و کمیته اطلاع‌رسانی منتقل شود تا از هرگونه برداشت ناهماهنگ جلوگیری شود.

رئیس ستاد انتخابات استان در پایان با اشاره به حساسیت موضوعات حقوقی در روند انتخابات گفت: درج و تطبیق اسامی روستا‌های واجد شرایط در سامانه جامع انتخابات و تمرکز امور و مکاتبات حقوقی در کمیته مربوطه، برای حفظ انسجام حقوقی، شفافیت و اعتبار انتخابات ضروری است.