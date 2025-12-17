پخش زنده
شهروندان بام و صفیآباد از وضعیت نامطلوب اینترنت و پیامدهای آن ناراضیاند و خواستار رسیدگی و حل این مشکل از سوی مسئولان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ضعف اینترنت در شهرستان بام و صفی آباد و برخی روستاها و جادههای مواصلاتی آن، موجب اختلال جدی در آنتندهی تلفن همراه شده و مشکلات ساکنان این مناطق را دوچندان کرده است.
این نارضایتی تنها به شهر محدود نمیشود، اهالی روستاها نیز بهشدت از این وضعیت گلایهمندند.
بهویژه روستاییان و رانندگان جادهها نگرانی جدی دارند که مبادا در تاریکی شب حادثهای رخ دهد یا در شرایط اضطراری نیاز به تماس با اورژانس داشته باشند و امکان برقراری ارتباط فراهم نباشد.
از رانندگان ماشینهای سنگین گرفته تا چوپانان و زنان خانهدار، همگی از این ناهماهنگی و ضعف زیرساختهای ارتباطی ابراز نارضایتی کردهاند.
شهرستان بام و صفی آباد به مسیر جدید عبور محمولههای سنگین در مسیر ترکمنستان به ترکیه تبدیل شده است.
از طرفی، ظرفیتهای متعدد گردشگری از جمله مسیر تردد کوهنوردان به شاه جهان، نیازها به آنتن دهی تلفن همراه و اینترنت را افزایش داده است.
فرماندار شهرستان بام و صفی آباد هم در تماس تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اترک گفت: کامل شدن روند اجرای فیبر نوری در صفی آباد و بخش بام، از جمله خدمات ارزنده دولت چهاردهم به این منطقه بوده است.