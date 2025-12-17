از شهروندان گرامی درخواست می‌شود هنگام تردد در مناطق سردسیر، تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ را همراه داشته و در موارد اضطراری با شماره ۱۱۵ اورژانس تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، با توجه به آغاز بارش‌ها و برودت هوا در مناطق کوهستانی استان، مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آمادگی و استقرار پایگاه‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی در مناطق برف‌گیر و کوهستانی خبر داد.

بر اساس اعلام این مرکز، نیرو‌های امدادی و آمبولانس‌های مجهز به منظور حفظ سلامت شهروندان و ارائه خدمات در مسیر‌های کوهستانی و برف گیر استان مستقر شدند

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود هنگام تردد در مناطق سردسیر، تجهیزات ایمنی و زنجیر چرخ را همراه داشته و در موارد اضطراری با شماره ۱۱۵ اورژانس تماس بگیرند.