به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام‌جمعه کاشان در جلسه شورای راهبردی اعتکاف منطقه کاشان گفت: این بیانیه در واقع منشوری کامل از سیر و راهبردی برای ادامه انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی افزود: اعتکاف نه تنها به احیاء روح بندگی در انسان کمک می‌کند، بلکه سلامت اخلاقی جامعه را نیز تقویت می‌سازد.

وی از برگزارکنندگان اعتکاف خواست در طراحی برنامه‌ها، به ایجاد آرامش و سکوت معنوی برای معتکفان توجه کنند و از برنامه‌های فشرده و سنگین پرهیز شود تا روح خلوت و حضور قلب در فضای اعتکاف حفظ شود.

نماینده ولی‌فقیه در منطقه و امام‌جمعه کاشان گفت: نظارت‌ها باید ظریف، محترمانه و از فاصله دور صورت گیرد تا معتکفان بتوانند آزادانه در مناجات، دعا و تفکر غوطه‌ور شوند.

حجت‌الاسلام مصطفی قاسمی، دبیر شورای اعتکاف منطقه کاشان نیز با اشاره به اینکه امسال رشد ۲۵ درصدی معتکفان را داریم افزود: مراسم معنوی اعتکاف در ۱۵۰ مسجد برگزار می‌شود که از این تعداد ۸۰ مسجد در کاشان، ۴۰ مسجد در آران و بیدگل و ۳۰ مسجد در نطنز و بادرود برای معتکفان نوجوانان درنظر گرفته شده است.