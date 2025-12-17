پخش زنده
با آغاز فعالیت سامانه بارشی در خوزستان، آبادان و خرمشهر بارانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سامانه بارشی جدیدی کار خود را در جنوب غرب خوزستان آغاز کرد و همچنین سایر نقاط استان تحت تاثیر موج بارشی قرار گرفت.
آنطور که کارشناسان هواشناسی پیش بینی کرده اند این سامانه تا اواخر روز جمعه سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات می شود.
بیشترین حجم و شدت بارشها طی روزهای پنجشنبه و جمعه در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی و تا حدودی مرکزی پیش بینی شده است.
شمال خلیج فارس در روزهای پنجشنبه و جمعه مواج و متلاطم و همراه با رگبار ورعدوبرق خواهد بود.
همین موضوع سبب شد اداره هواشناسی هشدار نارنجی دریایی برای روز پنجشنبه تا قبل از ظهر روز شنبه صادر کند با این مضمون که سواحل و دور از ساحل استان خوزستان مواج و طوفانی است.
همچنین باران و مه در این ایام در سواحل و دور از ساحل استان خوزستان دور از انتظار نیست.
همچنین سازمان هواشناسی، هشدار سطح نارنجی بارندگی برای ۲۳ استان کشور صادر کرده است. بر اساس این هشدار در استان های، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شمال کردستان، نیمه جنوبی استانهای قم، مرکزی و همدان، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان، احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، رعدوبرق و تگرگ، وجود دارد.
به علت بارش برف، در این استانها احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی جادهها و انسداد گردنههای برف گیر و راههای روستایی در مناطق سردسیر، وجود دارد. توصیه شده مردم در این مناطق از سفرهای غیر ضروری خودداری و خودروهای خود را به وسایل زمستانی مجهز کنند. همچنین از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها پرهیز کنند.
سازمان هواشناسی برای امروز هشدار سطح نارنجی کشاورزی نیز برای برخی استانها صادر کرده است. در استانهای کرمان، بوشهر، هرمزگان، فارس، اردبیل، گیلان، گلستان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، زنجان، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شمال کردستان، قم، مرکزی، همدان، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز، تهران و سمنان، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.
با توجه به بارشها به کشاورزان در این مناطق توصیه شده از زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغها و مزارع، انجام آبیاری و محلول پاشی و سم پاشی خودداری کنند.