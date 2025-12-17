از ظهر چهارشنبه ۲۶ آذر ماه تا صبح شنبه ۲۹ آذر ماه،
خودداری از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای برونشهری خراسان رضوی
از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای برونشهری خراسان رضوی، از ظهر چهارشنبه ۲۶ آذر ماه تا صبح شنبه ۲۹ آذر ماه، خودداری کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، بنا به گزارش مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی ، با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان خراسان رضوی، بارش سنگین برف، کولاک، یخبندان و کاهش دید از ظهر چهارشنبه ۲۶ آذر ماه تا صبح شنبه ۲۹ آذرماه پیش بینی شده است.
در برخی محورهای خراسان رضوی، همچنین در محورهای مهم و کوهستانی استان با توجه به بارش قابل توجه برف و وقوع کولاک و احتمال انسداد محور وجود دارد.
پیش بینی انسداد در محورباغچه–تربتحیدریه (محدودههای گردنه خماری، رباط سفید و امام تقی) از ساعت ۶ تا ۲۴، محور باغچه–نیشابور (محدودههای گردنه شریف آباد و بینالود) از ساعت ۹ تا۲۴ و محور مشهد–باغچه (آزادراه شهید شوشتری) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ است.
با وجود فعالیت شبانه روزی تیمهای برفروبی راهداری در سطح راهها؛ بهویژه در محدوده گردنهها و نقاط مرتفع، احتمال اعمال محدودیت تردد یا انسداد مسیر به دلیل بارش شدید برف و کولاک و کاهش دید وجود دارد.
در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی و کسب اطلاع از وضعیت راهها الزامی است.
هماستانیها میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.