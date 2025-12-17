از انجام سفر‌های غیرضروری در محور‌های برون‌شهری خراسان رضوی، از ظهر چهارشنبه ۲۶ آذر ماه تا صبح شنبه ۲۹ آذر ماه، خودداری کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، بنا به گزارش مرکز مدیریت راههای خراسان رضوی ، با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان خراسان رضوی، بارش سنگین برف، کولاک، یخبندان و کاهش دید از ظهر چهارشنبه ۲۶ آذر ماه تا صبح شنبه ۲۹ آذرماه پیش بینی شده است.

در برخی محور‌های خراسان رضوی، همچنین در محور‌های مهم و کوهستانی استان با توجه به بارش قابل توجه برف و وقوع کولاک و احتمال انسداد محور وجود دارد.

پیش بینی انسداد در محورباغچه–تربت‌حیدریه (محدوده‌های گردنه خماری، رباط سفید و امام تقی) از ساعت ۶ تا ۲۴، محور باغچه–نیشابور (محدوده‌های گردنه شریف آباد و بینالود) از ساعت ۹ تا۲۴ و محور مشهد–باغچه (آزادراه شهید شوشتری) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ است.

با وجود فعالیت شبانه روزی تیم‌های برفروبی راهداری در سطح راهها؛ به‌ویژه در محدوده گردنه‌ها و نقاط مرتفع، احتمال اعمال محدودیت تردد یا انسداد مسیر به دلیل بارش شدید برف و کولاک و کاهش دید وجود دارد.

در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی و کسب اطلاع از وضعیت راه‌ها الزامی است.

هم‌استانی‌ها می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.