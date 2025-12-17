عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه به عنوان پژوهشگر برتر کشوری انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، همزمان با روز ملی پژوهش و فناوری و در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشوری در دانشگاه شهید بهشتی، با حضور وزیر علوم از هومان مرادپور عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه تحت عنوان پژوهشگر برتر کشوری در زمینه علوم پایه تجلیل شد.

این استاد مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه با پژوهش‌های مستمر و چندین ساله خود در حوزه کیهان شناسی، موفق به کسب چنین افتخاری شده است.

کسب رتبه در جشنواره خوارزمی، چندین بار معرفی به عنوان پژوهشگر برتر استان و قرار گرفتن در فهرست دانشمندان دو درصد بین‌المللی از دیگر افتخارات هومان مرادپور است.

این موفقیت نشان از فعالیت‌های علمی و ضرورت حمایت همه جانبه مسئولان ملی و منطقه‌ای از فعالیت پویای آن است.