نمایشگاه دستسازههای سفال و سرامیک یلدایی در اردبیل برپا شد
نمایشگاه دستسازههای سفال و سرامیک یلدایی عالیقاپو در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نمایشگاه دستسازههای سفال و سرامیک عالیقاپو به مناسبت شب یلدا در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی برپا شد.
این نمایشگاه با نمایش و ارائه آثار ۲۰ نفر از هنرمندان سفال و سرامیک تا ۳۰ آذرماه ادامه خواهد داشت و علاقمندان هرروزه از ساعت ۱۱ تا ۱۸ میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.
نمایشگاه دستسازههای سفال و سرامیک عالیقاپو با هدف ارائه محصولات متناسب با آیین شب یلدا و حمایت از هنرمندان صنایعدستی از سوی گروه گردشگری و صنایعدستی عالیقاپو و با حمایت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل برگزار میشود.
